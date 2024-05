Roma Sgominata centrale della truffa ad anziani - 17 arresti per 80 casi in 6 mesi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024) CRONACA DI– Custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per 17 persone sono state eseguite questa mattina dai carabinieri siche hanno sgominato, con una indagine coordinata dalla procura capitolina, una organizzazione che, con tanto di regia a Napoli, coordinava truffe ad. A 13 indagati e’ stata contestata anche l’associazione per delinquere. Sette persone sono finite in carcere, 10 aglidomiciliari. Come riscontro, nel corso dell’attivita’ di indagine, i carabinieri hanno inoltre eseguito 10, in flagranza di reato, per truffe consumate ain danno di, con contestuale recupero e restituzionerefurtiva. Tutte le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo OperativoCompagnia diTrionfale. Gli indagati, secondo gli inquirenti, costituivano un’associazione per delinquere avente sede a Napoli e capeggiata dai membri di una specifica famiglia, dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati in danno di persone anziane a ine nel Lazio, ma anche in altre regioni italiane.