Roma - la Champions passa per l' Atalanta

Calafiori, Fagioli in Italy preliminary Euro 2024 squad - Calafiori, Fagioli in Italy preliminary Euro 2024 squad - Italy coach Luciano Spalletti on Thursday named his preliminary 30-man squad for Euro 2024. There is a first call up for Bologna defender Riccardo Calafiori and the squad also features Juventus midfie ... ansa

I 30 azzurri di Spalletti: ci sono Calafiori, Fagioli e Folorunsho, fuori Immobile e Locatelli - I 30 azzurri di Spalletti: ci sono Calafiori, Fagioli e Folorunsho, fuori Immobile e Locatelli - Tornano Ricci e Provedel. Il 4 e il 9 giugno ultime due amichevoli con Turchia e Bosnia, il 6 giugno il c.t. diramerà la lista finale dei calciatori che prenderanno parte all'Europeo ... gazzetta

All’Atalanta conviene eliminare la Roma dalla Champions - All’atalanta conviene eliminare la roma dalla Champions - I nerazzurri sono già qualificati avendo vinto l’Europa League, ma possono ancora arrivare terzi o quarti in Serie A: ecco quanti soldi ci sono in ballo. repubblica