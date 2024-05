Roma | ex tranviere Atac compie 100 anni - azienda lo festeggia

(Di giovedì 23 maggio 2024)mento speciale per Emilio Polidori, exdell’dei trasporti di, in pensione da oltre 40, che ha voluto celebrare il suo centenario nella sede centrale di via Prenestina, dove ha lavorato per 34. (NOVA).

Roma, procedono i lavori per Metro C: “Dieci anni per stazione Venezia. Scaviamo congelando il terreno” - roma, procedono i lavori per Metro C: “Dieci anni per stazione Venezia. Scaviamo congelando il terreno” - “Se parliamo della stazione Venezia, i lavori sono iniziati a metà del 2023 e contiamo di finirli in circa dieci anni”. Lo ha dichiarato Andrea Sciotti, responsabile unico del progetto della Linea C p ... lanuovasardegna

Carlo Acutis, studente morto a 15 anni, sarà santo: 'riconosciuto il miracolo della guarigione di una giovane' - Carlo Acutis, studente morto a 15 anni, sarà santo: 'riconosciuto il miracolo della guarigione di una giovane' - La sua tomba, con il corpo visibile, è meta ogni anno di migliaia di pellegrini. Antonia Salzano, originaria di roma, ha 58 anni e il marito, torinese, 60. Carlo - ricorda - era nato casualmente a ... ansa

Valeria Fioravanti morta per meningite «scambiata per mal di testa»: la Procura chiede il processo per tre medici - Valeria Fioravanti morta per meningite «scambiata per mal di testa»: la Procura chiede il processo per tre medici - Meningite scambiata per mal di testa. Il gup di roma ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile dei familiari e del compagno di Valeria Fioravanti, morta a 27 anni dopo essere ... corriereadriatico