Roland Garros - sorteggiato il tabellone | Sinner esordisce con Eubank - Musetti sfida Galan

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – E’ statoildel, seconda prova stagionale del Grande Slam, al via domenica prossima a Parigi. Sono 8, in attesa della conclusione delle qualificazioni, gli azzurri che scenderanno in campo al Bois de Boulogne. Due di loro tra le teste di serie di questa edizione del torneo. Jannik, numero 2 del mondo e del seeding, sfiderà lo statunitense Chriss. Lorenzo, numero 31 del ranking e 30 del seeding, affronterà il colombiano Daniel. Questi tutti gli accoppiamenti degli italiani: Fognini-Van de Zandschulp (Ned);(30)-(Col); Darderi-Hijikata (Aus); Cobolli-Qualificato/lucly loser; Nardi-A.Muller (Fra); Arnaldi-Fils (29, Fra); Sonego-Humbert (17, Fra);(2)-s (Usa). Sesarà in campo al? “Certo, è confermatissimo che giocherà a Parigi”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Coni Giovanni Malago’, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.