Roland Garros - oggi il sorteggio del tabellone | Sinner testa di serie numero - sfida Djokovic solo in finale

Quest’oggi, giovedì 23 maggio (dalle ore 14.00), si terrà il sorteggio del Roland Garros 2024 a livello di main draw. In questi giorni si stanno già disputando infatti le qualificazioni per il secondo Major stagionale, l’unico in calendario sulla terra battuta, che per l’occasione rappresenterà anche l’ultimo torneo di rilievo valevole per la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi.

