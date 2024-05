Roland Garros - lo scherzo del sorteggio | sarà Nadal-Zverev al primo turno! Si rievoca un incubo per il tedesco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) La mina vagante Rafaelfaceva paura a tutti (big e non) in vista deldel2024. Il fuoriclasse spagnolo, 14 volte vincitore dello Slam parigino sulla terra battuta, era infatti escluso dal novero delle 32 teste di serie e poteva incrociare chiunque sin daldel tabellone principale (potenzialmente anche il n.1 al mondo Novak Djokovic). Ebbene, per unodel destino, il maiorchino è stato abbinato ad Alexanderper la riedizione di quell’incredibile semifinale del2022 che ilfu costretto ad abbandonare in corso d’opera per un grave infortunio alla caviglia, lasciando via libera al fenomeno di Manacor verso il suo (ad oggi) ultimo titolo Major. Due anni più tardi Sascha è ormai tornato ai massimi livelli e si presenta a Parigi dopo aver trionfato al Foro Italico, mentre Rafa sta effettuando di fatto la sua “Last Dance” sul rosso in seguito ai tanti problemi fisici dell’ultimo biennio.