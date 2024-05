Roland Garros 2024 | Zeppieri e Bellucci si qualificano per il main draw - out Gigante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per il terzo anno consecutivo, Giuliosi è qualificato per ildel. La vittoria in rimonta ai danni di Andreev sembra un lontano ricordo per il tennista romano, che al turno decisivo ha annientato il finlandese Otto Virtanen – giustiziere di Dominic Thiem – con un doppio 6-2.si ripete dunque dopo aver centrato la qualificazione all’Australian Open e si conferma un cliente molto scomoda sulla terra rossa (specialmente quella di Parigi). PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Niente da fare invece per Matteo, sconfitto dal brasiliano Gustavo Heide per 6-3 6-2 in circa un’ora e mezza. L’azzurro ha inseguito per tutto il match ed ha pagato lo 0/5 sulle palle break, tutte nel secondo set. Sfuma dunque il primoSlam per il classe 2002, che saluta comunque Parigi con sensazioni positive, ma non definitivamente visto che – con un po’ di fortuna – può ancora sperare di essere ripescato come lucky loser in virtù del forfait di Matteo Berrettini.