Roland Garros 2024 - il tabellone delle italiane Buon sorteggio per Paolin - sfortunata Bronzetti

(Di giovedì 23 maggio 2024) In attesa di scoprire se Sara Errani riuscirà a superare le qualificazioni (domani affronterà nel terzo e decisivo turno la rumena Ruse) portando da 4 a 5 le giocatricipresenti nel main draw, è stato sorteggiato ilprincipale del. Estrazione agrodolce in chiave azzurra, ma c’è la sensazione di poter riscattare Roma portando magari una rappresentante alla seconda settimana del Major parigino sulla terra battuta. Fari puntati in tal senso su Jasminei, accreditata della testa di serie numero 12 che debutterà con l’australiana Daria Saville per poi incrociare eventualmente al secondo atto una tra la francese Dodin e l’americana Day. La toscana potrebbe entrare in rotta di collisione al terzo turno con la russa Anna Kalinskaya (possibile riedizione della finale di Dubai vinta dalla nostra portacolori) e poi agli ottavi con la cinese Qinwen Zheng (#7).