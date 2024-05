Roland Garros 2024 - il tabellone degli italiani Sinne - cammino insidioso Ancora Djokovic per Muset -i, Darderi punta Zverev o Nadal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tre giorni e sarà. Parigi diventa il centro del mondo tennistico delle prossime due settimane con il secondo Slam stagionale. Nove al momento i giocatorinelprincipale dopo il forfait di Matteo Berrettini, che conoscono ora il loro percorso sul rosso transalpino. Bene ma non benissimo ildi Jannikr. Il debutto dell’altoatesino, inserito nella metà didi Carlos Alcaraz e che mette nel mirino il numero 1 al modo, sarà con lo statunitense Christopher Eubanks, che non ha brillato nella stagione sul rosso. Nell’eventuale secondo turno qualche grattacapo in più con uno tra Richard Gasquet e Borna Coric, mentre successivamente avrebbe sicuramente un giocatore dal buon pedigree tra Cameron Norrie, Pavel Kotov (per la rivincita di Madrid), Stan Wawrinka ed Andy Murray, con i due che si sfideranno in un infuocato primo turno. L’eventuale avversario per gli ottavi sarebbe Nicolas Jarry, fresco finalista a Roma ma che ha un debuttocon Corentin Moutet, mentre per i quarti si vede l’ombra di Hubert Hurkacz, ma occhio all’altro cileno Alejandro Tabilo.