Roland Garros 2024 - effettuati i sorteggi | Sinner-Eubanks al primo turno del torneo maschile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Parigi, 23 maggio 2204 – Sono statidelle prime partite, in calendario al prossimo. Sui campi rossi di Parigi saranno numerosi gli italiani in gara, sia a livelloche femminile. Il– IPartirà con ChrisaldelJannik. A seguito della ripresa degli allenamenti e dopo le cure effettuate per l’infortunio all’anca destra, l’Azzurro è pronto a scendere sui campi rossi del prestigiosoAtp di Parigi. Iavvenuti poco fa, nella Capitale francese, hanno piazzato gli Azzurri nei vari turni di gara. E Jannik guida la parte bassa del tabellone degli incontri. Nel suo lato di partite, ci sarà Carlos Alcaraz, che potrebbe fronteggiare l’altoatesino in una eventuale semifinale. Ci sarà anche Hubert Hurkacz possibile avversario ai quarti di finale. Intanto Alcaraz gioca all’esordio con Alexander Zverev (che ha vinto gli Internazionali d’Italia a Roma – leggi qui), per una partita subito all’ultimo colpo di racchetta.