Ritorno semifinale playoff Serie B 2024 | le probabili formazioni di Venezia-Palermo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gara valida per ilB 2023/. Si riparte dallo 0-1 dell’andata per i lagunari che possono accedere alla finale anche pareggiando e perdendo con due gol di scarto, mentre i rosanero sono chiamati ad un’impresa.si giocherà venerdì 24 maggioalle ore 20.30 presso lo stadio Penzo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari non vogliono più nascondersi e puntano alla promozione diretta dopo due stagioni in cadetteria. Lo dimostra l’eccellente campionato di questa stagione terminato al terzo posto dietro solo al Como. I rosanero sono chiamati ad un miracolo, tenuto conto anche di una stagione vissuta tra alti e bassi e dal cambio di guida tecnica con Mignani subentrato a Corini. Il sesto posto ottenuto nella regular season è valso il primo turno deidove hanno eliminato agevolmente la Sampdoria.

