Ritiro Ranieri - ecco l’OMAGGIO del Cagliari nei confronti del tecnico rossoblu per l’ultima gara in casa

Serie A: in campo Cagliari-Fiorentina 0-1 DIRETTA - Serie A: in campo Cagliari-Fiorentina 0-1 DIRETTA - Cagliari-FIORENTINA 0-1 al 39'! BONAVENTURA! Servito da Castrovilli, il centrocampista aggira Augello e disegna un sinistro a giro imprendibile per Scuffet! Standing ovation per Claudio ranieri prima ... ansa

Cagliari-Fiorentina, la Domus celebra sir Claudio: accoglienza da brividi per Ranieri - Cagliari-Fiorentina, la Domus celebra sir Claudio: accoglienza da brividi per ranieri - Ultima panchina rossoblù per il mister. Standing ovation dei tifosi e lo striscione degli Sconvolts: «Eterna riconoscenza per un grande uomo» ... unionesarda

ITALIANO, Contenti di essere qui per omaggiare Ranieri - ITALIANO, Contenti di essere qui per omaggiare ranieri - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato di Claudio ranieri, alla sua ultima panchina della carriera, ai microfoni di DAZN: "Ha ottenuto risultati grandiosi in contesti ... firenzeviola