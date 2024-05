Rissa tra genitori davanti alla scuola | momenti di panico in provincia di Torino Le maestre trattengono i bambini in classe per non farli assistere

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un tranquillo pomeriggio di maggio si è trasformato in un incubo perdi Forno Canavese, indi. Ieri, mercoledì 22 maggio, all'uscita delle scuole elementari, due padri si sono resi protagonisti di una violenta, costringendo gli insegnanti a trattenere iall'interno dell'edificio per proteggerli dscena. L'articolo . .

“Green Day”, giovani ambientalisti negli uliveti del “Frantoio Nata Terra” di Cellole - “Green Day”, giovani ambientalisti negli uliveti del “Frantoio Nata Terra” di Cellole - “Green Day”, il 25 maggio i bambini dei nidi Lupo Alberto e Coccolandia, gestiti dalla cooperativa sociale Osiride, visiteranno gli uliveti del “Frantoio Nata ... pupia.tv

San Bonifacio, primo parto cesareo “dolce” eseguito all’Ospedale Fracastoro - San Bonifacio, primo parto cesareo “dolce” eseguito all’Ospedale Fracastoro - All’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, primo in provincia di Verona a essere certificato dall’OMS/Unicef come “Ospedale amico delle bambine e dei bambini”, è stato eseguito per la prima volta un “t ... giornaleadige

Benevento, studenti Galilei in piazza: «No al trasferimento» - Benevento, studenti Galilei in piazza: «No al trasferimento» - Dialogo aperto ma il rebus resta irrisolto. La protesta portata ieri mattina alla Rocca da studenti, genitori e parte del corpo docente dell’istituto Galilei, ha fornito la ... ilmattino