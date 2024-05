Riprende in Toscana la campagna di screening gratuito per l’epatite C

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio 2024 – . Anpas, Croce Rossa e Misericordie partecipano anche quest’anno all’iniziativa della Regione che vede coinvolti medici di famiglia e farmacie. Lacomincia con un grande open day il 26 maggio nelle piazze toscane, dove saranno allestiti dei punti di controllo nei quali i cittadini potranno sottoporsi alloperC. Ad Arezzo appuntamento in piazza San Jacopo e al parco Pertini. I controlli sono fondamentali; alla fine della scorsa edizione, il 31 dicembre dello scorso anno, in, erano stati effettuati oltre 41mila test. Per questo il settore igiene e sanità pubblica ha lavorato a stretto contatto con il ministero della salute per richiedere una proroga. L’obiettivo è offrire un’ulteriore opportunità di prevenzione a chi non fosse riuscito ad effettuare lo. Grazie al test, chi è inconsapevole di avereC potrà infatti avere un tempestivo accesso alla cura e quindi maggiori possibilità di guarire grazie alle terapie ad oggi disponibili.