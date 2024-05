Ricorso al Tar bocciato Caffè amaro per il barista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) La disfida del dehors. Una battaglia, legale, da marciapiede. Lo spazio per allargarsi fuori dal negozio: oggi c’è, domani no. Non basta un sindaco: serve un giudice. L’area è pubblica, ma al centro della tenzone c’è la difesa di un interesse privato. I fatti, intanto: nel pieno dell’emergenza Covid un commerciante di Lecco aveva ottenuto la concessione sugli spazi di fronte a un altro negozio; passata l’epidemia, con il nuovo regolamento comunale, il diritto era saltato. Di qui ilai giudici Tar. Esercente contro sindaco. Primo effetto: norme sospese e dehors riconquistato. A tempo, però. Dopo essere entrati nel merito i magistrati del Tribunale amministrativo di Milano hanno accolto la linea del Comune. Negoziante, area contesa sparita di nuovo. La notizia, e la sentenza, sono di ieri. "I giudici Tar della Lombardia di Milano in parte hanno dichiarato inammissibili e in parte hanno respinto i ricorsi presentati contro il Comune di Lecco da un pubblico esercente, che pretendeva di mantenere i tavolini in centro, in piazza Mario Cermenati, in difformità dai criteri generali adottati e non avendo un affaccio diretto sulla piazza – spiegano da Palazzo Bovare, sede del municipio lecchese -.