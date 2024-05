Riassunto | NetJets annuncia una collaborazione con l’acclamato artista Silvère Jarrosson

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 23 maggio 2024) LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Per il 23esimo anno consecutivo, leader mondiale nel settore dell’aviazione privata, è orgogliosa dire la sua partnership con Art Basel. Per evidenziare il suo impegno alle arti,collaborerà con l’astrattista franceseper creare un nuova collezione esclusivamente perche sarà esposta alle mostre Art Basel di Basilea, Parigi e Miami Beach. Nato e cresciuto a Parigi,ha studiato come ballerino alla famosa Opera National de Paris a soli 10 anni di età ma un decennio fa ha attuato una transizione alla pittura astratta. Il suo background nel balletto è visibile dai movimenti e dalla fluidità espressi mentre crea le sue opere. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.