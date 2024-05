Rey Mysterio | Sarei disposto a mettere la maschera on the line con Domink

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 23 maggio 2024) La storia del wrestling e della WWE In particolare è colma di guerre in famiglia, fratricide, padri contro figli e via dicendo. L’ultima ala quale abbiamo assistito è proprio quella tra Rey e Dominik. In molti si aspettavano il ritiro del primo dopo il famoso incontro, e fortunatamente per la leggenda non è ancora avvenuto. Lo stesso ha dichiarato in una recente intervista che sarebbela suaon thein un altro match. Le sue parole “Dom sarebbe la persona perfetta a farmi ritirare. Ma non solo parlando della mia carriera, ma proprio ala miaon the. Se non dovesse essere lui potrebbe essere Santos Escobar, un altro che mi piacerebbe veramente affrontare”. .