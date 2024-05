Rettori | a Gaza cessate fuoco immediato

Rettori,rifiutiamo boicottaggio ma a Gaza superato limite - rettori,rifiutiamo boicottaggio ma a Gaza superato limite - I rettori delle università italiane ribadiscono l'impegno a "proseguire la collaborazione scientifica con le università straniere di ogni Paese" e chiedono "un immediato cessate il fuoco" osservando c ... ansa

Rettori in coro: cessate il fuoco e nuove linee guida per gli accordi di ricerca - rettori in coro: cessate il fuoco e nuove linee guida per gli accordi di ricerca - L’assemblea mensile della Crui interviene sul conflitto in corso e sulle proteste degli studenti: borse di studio «Erasmus for Palestine» ... ilsole24ore

Oggi giornata nazionale di mobilitazione per il Cessate il Fuoco: l’occupazione di PoliTo e UniTo non si ferma - Oggi giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il Fuoco: l’occupazione di PoliTo e UniTo non si ferma - In un contesto globale segnato da instabilità, la mobilitazione per la pace diventa un imperativo civico. L’auspicio è che questa giornata possa stimolare una riflessione diffusa e un impegno concreto ... quotidianopiemontese