Renzi nel Sannio per lanciare la corsa alla Lonardo | Centro determinante anche nelle prossime sfide elettorali

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTrepidante accoglienza per Matteo, candidato alle Elezioni Europee con la lista Stati Uniti d’Europa che, nonostante l’attesa, è stato accolto da oltre cinquecento sostenitori a gremire le poltrone del Teatro San Marco. Il leader di Italia Viva protagonista nelperla sfida alle Europee e dar manforte all’accordo siglato con Clemente Mastella che ha portatocandidatura di Sandra. “Io credo che il nostro progetto sia bellissimo. Gli “Stati Uniti d’Europa”, l’unico progetto politico per l’Europa. Ci siamo candidati per andare a contare in Europa. Gli altri leader, invece, per restare in Italia a contarsi. A casa mia questa si chiama truffa, e loro sono dei truffatori”. Su Sandra: “Con lei siamo stati una legislatura in parlamento insieme, alcune volte siamo andati d’accordo altre volte meno. Ma in ogni caso io ho avuto modo di apprezzare la sua competenza, la sua signorilità e la sua forza.