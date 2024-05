Regione Lazio - stanziati i fondi per tutelare il litorale dall’erosione costiera

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’emendamento, approvato in giornata, prevede interventi per la riqualificazione delle spiagge, con un’attenzione particolare verso alcuni Comuni. Balneazione 2024 nel, i dati – (ilcorrieredellacitta.com) Da alluvioni e allerte meteo a veri e propri disastri ambientali. È la situazione che stanno vivendo da mesi chioschi e stabilimenti sulle coste del: da Civitavecchia a Ostia, le mareggiate di novembre hanno per esempio compromesso secondo Federbalneari almeno 80 metri di costa. Secondo l’associazione di categoria, oltre agli interventi di prevenzione e contrasto dell’erosione balneare anche ieuropei sono una risorsa ormai imprescindibile perle coste. È in questa prospettiva che il Consiglio regionale delha approvato stamani, giovedì 23 maggio, un emendamento, presentato dall’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, con cui sono450mila euro per contrastare l’erosionee la riqualificazione del tratto dilaziale, in particolare nei Comuni di Pomezia e Fiumicino.

