Reati fiscali - interdittive per tre imprenditori del Napoletano

Ci sono anche conti del ristoranti e multe non pagate tra i debiti di Camila Giorgi. E ance un Uipe, ovvero un titolo esecutivo per la riscossione europea. Che arriverebbe dalla Gran Bretagna. Oltre i 465 mila euro pignorati alla Federtennis dal fisco italiano. open.online

Camila Giorgi risulta indagata per reati fiscali commessi nel 2016, quando secondo la Procura di Prato ha omesso la dichiarazione dei redditi con conseguente evasione fiscale. L’irreperibilità della tennista, che in realtà è all’estero dopo aver deciso di ritirarsi dalle competizioni, è emersa, come riporta l’Ansa, proprio nel momento in cui la Guardia di Finanza stava cercando di notificarle un avviso di conclusione indagini dei pm pratesi per queste ipotesi di reato nei confronti del Fisco italiano.

