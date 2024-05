Ravenna - il pagellone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cordaro 8 (33 presenze, 15 gol subiti). Da oggetto misterioso è diventato una sicurezza. È stato il più presente (3.000’) e il ‘responsabile’ della difesa meno perforata del calcio italiano, con all’attivo anche 23 ‘clean sheet’, di cui 7 consecutivi. Rossi 7 (1 presenza). Eminenza grigia nello spogliatoio ed esempio quotidiano in allenamento. Gioca una volta (‘revocato’ il gettone con la Pistoiese) ma, paradossalmente, si merita un voto alto. E non solo alla carriera. Esposito 7,5 (33 presenze, 1 gol, 3 assist). Classe, anticipo ed autorevolezza. Un vero ministro della difesa. Il più presente fra i giocatori di movimento con 2.974’ giocati. Magnanini 7 (21/1). Alla terza stagione in giallorosso è diventato il più ‘anziano in grado’, trasformandosi definitivamente in centrale. Il fisico (complessivamente 12 giornate in infermeria) non lo ha aiutato. Gobbo 7 (14/0). Vice di Magnanini, si è fatto trovare sempre pronto ad ogni evenienza.