Ranieri lascia il calcio? Nì | la proposta che potrebbe riportarlo subito in panchina

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo la vittoria ottenuta nella delicata sfida salvezza contro il Sassuolo, il Cagliari ha ottenuto la certezza matematica della salvezza. Missione compiuta, l’ennesima, per Claudioche ha aggiunto un’altra impresa alla sua straordinaria carriera da allenatore. Probabilmente anche l’ultima, 73 anni a ottobre, ha detto chiaramente che il Cagliari sarà l’ultimo club che allenerà in carriera. Promessa mantenuta e ribadita dopo l’addio annunciato nei giorni scorsi. Un ritiro dalle scene? Sì, anzi… “nì”. Claudioalla guida di una Nazionale? “Prima del Cagliari avevo avuto 2/3 richieste che non si sono mai concretizzate. E mi chiedevo come mai, solitamente alla prima occasione ci si mette d’accordo. Quando è arrivato il Cagliari ho capito che il fato voleva che io chiudessi il cerchio qui“, ha spiegatoai microfoni di Giorgio Porrà di “Sky Sport”. “Io credo nel destino degli uomini e soprattutto nel mio destino.