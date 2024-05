Ranieri | In Italia siamo ossessionati dai trofei Gasperini meritava già prima la considerazione di tutti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Claudioha annunciato la fine della sua carriera da allenatore. Solo una nazionale potrebbe farlo tornare in panchina ma il Cagliari sarà il suo ultimo club. Dopo lo aspettano i suoi nipoti. Sky lo ha intervistatodell’ultima partita con il Cagliari.: «Se un domani dovesse esserci una nazionale, non quellana, potrei dire di sì» Difficile concentrarsi ora sulla partita contro la Fiorentina con tutte le emozioni di questi ultimi giorni? «Sono rilassato, è stato bellissimo. Voglio innanzitutto celebrare l’Atalanta. Ho mandato un messaggio a Tullio Gritti (vice allenatore dell’Atalanta, ndr), che conosco da una vita, dicendogli che sono stati meravigliosi. Voglio fare i complimenti a. L’Atalanta è l’orgoglio deglini. Credo che ognino si sia riempito il cuore guardando quella partita».ha 6 anni meno di te e ha conquistato il primo trofeo: «È questo che noini abbiamo di sbagliato.

