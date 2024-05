Randagi e conti in rosso L’allarme del sindaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un fenomeno sempre più in aumento, che rischia di compromettere il bilancio comunale. È quello dei cani abbandonati nel territorio del Comune di Arzago, dove gli animali che vengono lasciati dai proprietari sono ospitati al rifugio Fondazione Baratieri, interamente a spese dell’amministrazione, per una spesa annua di ventimila euro. Costi destinati ad aumentare fino a trentacinquemila euro nel 2025: insostenibili per il bilancio del Comune, già in deficit di 113mila euro. Attualmente i cani ospitati dalla Fondazione sono 35, ma già è stata raggiunta la soglia di quelli recuperabili in base alla convenzione, rinnovata proprio quest’anno tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Baratieri. "Si tratta di un fenomeno che avevamo già evidenziato lo scorso anno - sottolinea ildi Arzago, Ugo Rivabene -. Quello dell’abbandono di cani, a volte di intere cucciolate, a opera di persone che, riteniamo, non risiedano ad Arzago ma ci vengono apposta, sapendo che sul territorio opera in modo impeccabile la Fondazione con il suo canile rifugio, le associazioni e i volontari che si dedicano ai cani abbandonati".