Rai - cosa ne sarà di Bortone o Fiorello?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) La prima dovrebbe esser esclusa dai palinsesti Stando alle ultime Serenadifficilmente continuerà la sua avventura in Rai. Il programma Chel’ha vista protagonista quest’anno ma sembra che l’avventura sia destinata a concludersi. Secondo Repubblica, infatti, la conduttrice non verrà infatti riconfermata nei palinsesti della rete di Viale Mazzini. A pesare, sulla scelta il caso della mancata ospitata di Antonio Scurati. Sulla vicenda ha presi anche le distanze, dalla stessa, la numero uno della Rai Marinella Soldi. Nelle ultime ore ha detto: “Da un punto di vista di danno all’azienda si doveva agire in maniera unitaria. Non posso rivelare il contenuto emerso dall’audit, ma riguardo alla tempistica ci sono state azioni anomale, comportamenti che non erano usuali e che sono avvenuti da un certo momento in poi. Questo dà un contesto e una colorazione a qualsiasi altra azione viene dopo”.