Raggirati dal medico In quattro lo accusano | li avrebbe manipolati per ottenere soldi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lucca, 23 maggio 2024 – Nuovi sviluppi nella vicenda deldi famiglia arrestato dai carabinieri nel febbraio dello scorso anno per il tentato omicidio di un anziano paziente aggredito di notte nel suo appartamento nel centro storico. Le indagini su quel drammatico episodio hanno portato ad allargare ulteriormente l’orizzonte investigativo e adesso ci sonoanziani lucchesi ultraottantenni che lodi averliper farsi intestare beni immobili e farsi nominare come beneficiario di cospicue polizze vita. Un giro di centinaia di migliaia di euro che mette nei guai anche due presunti complici per le ipotesi di truffa e circonvenzione di incapace La vicenda, ancora in fase di indagini preliminari, è approdata davanti al gip Antonia Aracri che ha fissato un incidente probatorio per nominare due consulenti: gli psichiatri Rolando Paterniti e Strefania Forconi avranno il compito di stabilire se ianziani fossero pienamente consapevoli di quello che facevano quando firmarono polizze, cessioni di beni e lasciti testamentari a vantaggio del

