Questo video non mostra lo schianto dell’elicottero del presidente iraniano Raisi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 23 maggio 2024 è stato pubblicato su Facebook unchelodi un elicottero, registrato all’interno dell’aeromobile. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Il filmato dellodelEbraim #». Il riferimento è all’incidente in elicottero avvenuto in Iran il 19 maggio 2024 in cui è morto ildel Paese, Ebrahim, insieme ad altre personalità politiche iraniane. Secondo quanto riportato dai media di Stato iraniani, l’incidente sarebbe stato causato da un «guasto tecnico». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non è stato registrato in Iran a maggio 2024 e nonlosu cui viaggiava. Ilè stato pubblicato su YouTube il 17 agosto 2022 dall’account del Corriere della Sera e, come si legge nella didascalia che accompagna le immagini, la scena è stata registrata il 10 agosto 2022 a Panama el’elicottero che stava trasportando l’allora candidato alle elezioni presidenziali Dimitri Flores precipitare nel mezzo della giungla tra le località di Bocas del Toro e Chiriquì.

Falcone, inaugurato il museo MuST23 nella ex stazione di Capaci - Falcone, inaugurato il museo MuST23 nella ex stazione di Capaci - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa

Quel video dell'orrore e il più grande criminale nella storia d'Israele - Quel video dell'orrore e il più grande criminale nella storia d'Israele - Annota Harel: “Anche se alcuni degli orrori documentati sono stati tagliati, anche guardare il video montato che mostra le cinque soldatesse in ostaggio è un’esperienza devastante. Sette mesi e mezzo ... globalist

Come potrebbe essere un controller PlayStation tra 10 anni Sony lo mostra - Come potrebbe essere un controller PlayStation tra 10 anni Sony lo mostra - Sony ha immaginato come potrebbe essere il controller PlayStation tra 10 anni, ed è qualcosa di simile a un vero e proprio film di fantascienza. spaziogames