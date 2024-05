Quando Gasperini rischiò di mandare Maradona in ospedale con un pugno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gian Piero, da giocatore del Pescara, colpì involontariamentedurante una partita contro il Napoli. Quante volte avrete sentito parlare di calci, spinte e persino testate tra giocatori in campo. Ma un vero e propriosferrato da un calciatore contro Diego Armando? Questa è una storia davvero incredibile. Era il campionato 1988/89 e il Pescara affrontava il Napoli del “Pibe de Oro”. Durante un’azione di gioco, l’attaccante Gian Pieroentrò in collisione cone, senza nemmeno rendersene conto sul momento, lo colpì in pieno volto con un violento sventolamento del braccio. Il “Diez” argentino crollò a terra rantolante, con una vistosa ferita sanguinante al labbro. Uno scenario da incubo per i tifosi napoletani che videro la loro divinità del pallone accasciarsi in quel modo.dovette abbandonare momentaneamente il campo per ricevere le cure mediche necessarie, con tanto di 4 punti di sutura per rimediare al taglio.