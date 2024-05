Quando finisce Domenica In | l’ultima puntata prima dell’estate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024)In chiude. Cala il sipario sullo storico contenitore di Rai1 condotto da Mara Venier e che potrebbe tornare per la prossima stagione contrariamente ai propositi iniziali, ma con una formula completamente rinnovata. Quest’edizione è ormai agli sgoccioli e, nonostante i tanti successi, è stata certamente segnata dalla polemica montata a seguito della lettura del comunicato pro-Israele dal palco del Teatro Ariston durante lo speciale Sanremo. La data delè comunque fissata e la sua conduttrice si prepara al gran finale.va in ondadiIn La data è quella di2 giugno, proprio come annunciato in diretta da Mara Venier, e quindi manca davvero poco alla conclusione di questa stagione che per lei avrebbe dovuto essere. Secondo Dagospia, la presentatrice veneta avrebbe accettato di guidare un’altra edizione che però potrebbe essere molto diversa da quella attuale.