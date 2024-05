Qualificazioni Roland Garros 2024 | programma - orari e ordine di gioco venerdì 24 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ile l’didellealper quanto riguarda la giornata di24. Cala il sipario sul tabellone cadetto a Parigi, dove si assegnano gli ultimi pass per il main draw. In campo tre azzurri, che proveranno ad emulare Zeppieri e Bellucci, capaci di vincere tre partite e qualificarsi. Si tratta di Sara Errani, Francesco Maestrelli e Andrea Vavassori. Di seguito ecco allora lazione delle partite dei giocatori azzurri cone rispettivi campi. ILCOMPLETO COURT SUZANNE-LENGLEN secondo match dalle ore 10 – (1) Errani vs Ruse COURT 12 secondo match dalle ore 10 – Maestrelli vs (25) Kukushkin COURT 13 secondo match dalle ore 10 – Vavassori vs Squire SportFace. .

