Protezione solare in stick - l’ultimo trend beauty | le soluzioni compatte da portare in spiaggia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Due prodotti compatti da mettere nel-case delle vacanze per proteggere la pelle dal sole e sfoggiare una tintarella sana e luminosa Torna l’estate, ed è tempo di Bilboa, lo storico marchio italiano di solari che fa vivere “’l’estate sulla pelle.” Chi non ha utilizzato uno dei prodotti del brand almeno una volta nella vita? Amatissimo dalle mamme e dalle nonne, Bilboa conquista tutte le generazioni, anche la più recente Z Generation, con prodotti di qualità è perfetti dain vacanza. È proprio in vista dell’imminente estate che Bilboa presenta i nuoviSolari con50+volti ad accogliere le necessità del consumatore che esprime il bisogno di un prodotto protettivo dasempre con sé, versatile, di facile utilizzo e perfetto anche come base trucco. Questi nuovisolari sono studiati per proteggere corpo, viso e le zone più sensibili come labbra, tatuaggi, nei e cicatrici, inoltre presentano una formula a rapido assorbimento che non unge, non lascia tracce, è resistente all’acqua ed è CORAL SAFE.