Pronti al peggio - il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo lancia l’allarme sui Campi Flegrei

Ilè stato ospite al programma "Prima di domani" su Rete 4 e ha fornito ai telespettatori un quadro piuttosto preoccupante sulla situazione dei. Gli esperti sono già in allarme e il Governo si trova di fronte ad una situazione di rischio da dover risolvere. Ecco cosa possiamo aspettarci. Allarme sui: continuano le scosse Negli ultimi giorni, il bradisismo neiè diventato un argomento di grande rilevanza sul piano sociale e politico. Dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito l'area vicino a Napoli, il più potente degli ultimi 40 anni, il governo ha tenuto una riunione a Palazzo Chigi. Durante l'incontro, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha presentato alcune delle misure che sono attualmente in fase di valutazione.