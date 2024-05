Pronostico e quote Real Madrid – Olympiacos - semifinale Euroleague 24-05-2024

(Di giovedì 23 maggio 2024)di Eurolega trache rimanda direttamente all’epilogo della scorsa stagione e all’incredibile tripla di Sergio Llull sulla sirena che diede ai Blancos il 79-78 per l’undicesimo trionfo nel torneo continentale più prestigioso. Per tutta la stagione gli uomini di Bartzokas hanno sognato di tornare alle Final Four per la rivincita InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici .

Real Madrid, Endrick: "Sogno Champions No, è un obbligo. Vi svelo il mio rapporto con Vinicius e Rodrygo" - Il prossimo gioiello del Real Madrid si chiama Endrick. Il brasiliano, tra poco maggiorenne, potrà finalmente giocare per Ancelotti Endrick è prossimo a unirsi al Real Madrid. La stella ormai ex Palmeiras compirà 18 anni tra ... calcionews24

LItalia protagonista alla 2024 Turkish Airlines EuroLeague Final Four Berlin - ... ha coinvolto 18 team che si sono affrontati per determinare le 4 squadre migliori: Real Madrid, Panathinaikos AKTOR Athens, Olympiakos Piraneus, Fenerbahc'e Beko Istanbul. Lavorare per lEuroleague ... askanews