Pronostici Serie A - la schedina della 38ª giornata | brivido salvezza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si torna in campo per la 38ªdel campionato diA. Nel primo match di fronte Cagliari e Fiorentina, poi la trasferta del Bologna contro il Genoa di Gilardino. Sabato altre due gare: Juventus-Monza e Milan-Salernitana. Domenica due gare alle 18: Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. Domenica sera la partite decisive per la corsa: Empoli-Roma e Frosinone-Udinese. A completare Lazio-Sassuolo e Verona-Inter. Ecco tutti idi CalcioWeb. ScommesseA: analisi e consigli sulle partite38ªCagliari-Fiorentina MG 1-3 ospite Il Cagliari continua la festa dopo lamatematica. La Fiorentina dovrà mantenere l’ottavo posto in classifica. MG 1-3 ospite. Genoa-Bologna MG 1-3 casa Sono stati giorni di festa in casa Bologna dopo la qualificazione in Champions League. Oggi la notizia dell’addio con Thiago Motta. Il Genoa potrebbe approfittarne e realizzare almeno un gol.