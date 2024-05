Procurato allarme e calci Tiktoker finisce in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Uncon 25mila follower in. Fabio Di Monte è una vecchia conoscenza di Monza, specialmente intorno al centro sportivo Monzello, zona Cristo Re viale Libertà. Dove spesso bazzica e gira video di denuncia. Ma stavolta si è fatto arrestare per resistenza a pubblico ufficiale e denunciare per. E “vanta” già precedenti per spaccio, uso di sostanze stupefacenti, rapina, porto abusivo di armi, omissione di soccorso in seguito a incidente, truffa, lesioni, frode informatica, furto, minaccia e atti persecutori. Tutto comincia sabato scorso, quando alle 18 alla centrale operativa della Questura di Monza arriva una richiesta di intervento: a farla è un uomo, che racconta di essere stato aggredito da una dozzina di spacciatori armati di bottiglia in un bar. L’uomo dice anche che, se la polizia non fosse arrivata subito, ci avrebbe pensato lui con la sua pistola, Immediatamente, una Volante raggiunge il bar ma l’uomo, un 46enne nato a Milano e residente a Monza, inizia a cambiare versione dei fatti dicendo che l’aggressione era accaduta diversi giorni prima e, all’invito dei poliziotti a recarsi in Questura per sporgere denuncia, in un primo momento temporeggia e si rifiuta, poi assume un atteggiamento aggressivo, nei confronti degli agenti, iniziando a urlare nei loro confronti tanto da spaventare la clientela del bar.