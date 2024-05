Processo Alessandro Impagnatiello - nuova udienza | il Ris di Parma e i rilievi nella casa dove è stata uccisa Giulia Tramontano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 maggio 2024 – Si torna in aula, in Tribunale a Milano: questa mattina,delcontro, il 30enne accusato dell'omicidio volontario della compagna incinta al settimo mese, avvenuto lo scorso 27 maggio nell'appartamentola coppia viveva a Senago, nel Milanese, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro. Il barman ha ucciso la convivente con 37 coltellate inferte con violenza, e dopo aver tentato di bruciarne i resti ha provato a inscenarne la scomparsa per allontanamento volontario. L’di oggi Oggi, in aula, ci sarà il Ris di. Al centro del dibattimento ci saranno infatti ieffettuati dal Reparto Investigazioni Scientifiche, che ha analizzato l’appartamento di circa 80 metri quadri di Senago in cui è avvenuto l'omicidio di. Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno trovato numerose macchie di sangue, emerse al luminol tra il salotto e la cucina, e l'arma del delitto lavata e riposta nel ceppo di coltelli sopra il frigorifero.