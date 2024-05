Pressioni americane sui membri del G7 per far approvare l’ennesimo piano di finanziamento a Kiev da decine di miliardi

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Financial Times riporta le dichiarazioni di funzionari americani ed europei sulper sfruttare a favore dell’Ucraina i patrimoni russi congelati. Washington starebbe facendo molta pressione sui partner del G7 in modo da avere un’approvazione politica alle sue intenzioni. Ma deve fare in fretta: se torna Trump si chiudono i rubinetti per. E intanto i dettagli tecnici possono far rimandare l’attuazione del progetto. La “pressione diplomatica” degli USA Gli alleati di Washington al G7 stanno valutando ilamericano per affrettare la concessione dididi dollari diall’Ucraina, prima dell’eventuale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Il progetto, che verrà discusso al summit di giugno, prevede chericeva soldi in anticipo con un prestito del G7. Quest’ultimo sarà coperto dai futuri profitti generati dai circa 350di dollari di patrimoni russi congelati dopo l’inizio dell’operazione militare speciale.