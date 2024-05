Prende vita lo SpacePark dell’italiana Argotec - l’azienda scelta dalla Nasa sarà centro strategico europeo per i satelliti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha aperto per la prima volta le porte del suoa San Mauro torinese. Dopo il completamento dei lavori delle prime aree doveranno, ovvero la Camera Bianca, il data center e alcuni laboratori, già a partire dal 18 giugno inizieranno le attività produttive del gruppo mentre l’inaugurazione ufficiale della sede si terrà ad ottobre. Un piano importante da 25 milioni di euro che dà nuovaalle ex cartiere Burgo progettate da Oscar Niemeyer. La struttura circolare avveniristica di 16 mila metri quadri si sposa alla perfezione con il progetto di space factory cheha in mente. L’apertura delloavviene quasi in contemporanea all’annuncio dellache ha inseritoitaliana tra le quattro fornitrici del programma Rapid Spacecraft Acquisition Services., leader nel settore spaziale ha già una sede operativa nel Maryland.