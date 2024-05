Preghiera del mattino del 23 Maggio 2024 | Ti rendo grazie Signore

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria. .

CARPI (Modena) Dentro, una folla composta di visitatori, almeno trecento nel corso della giornata. Fuori, altrettano composte, cento persone in preghiera. I primi per ammirare il Cristo sfregiato, da ieri di nuovo esposto nella chiesa di Sant’Ignazio, a Carpi, in provincia di Modena. ilrestodelcarlino

Preghiera a Maria, 22 maggio. Dopo una prima reazione di paura, vede la Madonna davanti a sé - preghiera a Maria, 22 maggio. Dopo una prima reazione di paura, vede la Madonna davanti a sé - Una giovane è in condizioni disperate quando vive una esperienza inaspettata che in un primo momento le provoca un grande spavento: le appare la Vergine della Misericordia di Bovegno che le chiede qua ... lalucedimaria

Anche a Nicosia viene celebrata Santa Rita: ecco tutte le preghiere in onore della Santa di Cascia - Anche a Nicosia viene celebrata Santa Rita: ecco tutte le preghiere in onore della Santa di Cascia - Oggi si celebra la festa di Santa Rita da Cascia, una figura venerata in tutto il mondo come "Santa degli impossibili". La sua intercessione è ricercata da m ... telenicosia

La festa di San Bernardino da Siena. Parola, preghiera e Spirito. - La festa di San Bernardino da Siena. Parola, preghiera e Spirito. - San Bernardino da Siena è stato un uomo – religioso, frate, sacerdote e predicatore – pieno della Parola divina ... laquilablog