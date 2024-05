Prato per la vita - la tappa di Seano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – La Asd Jolly Runners, con partenza e arrivo presso la loro sede sociale di, ha organizzato l'edizione 2024 di "per la". L'evento, già noto tra gli appassionati di podismo, ha dovuto affrontare una sfida imprevista: l'alluvione ha infatti danneggiato il ponticino adiacente al parco Quinto Martini, rendendolo inaccessibile ai podisti che non hanno potuto godere delle sue affascinanti sculture a cielo aperto. Tuttavia, gli organizzatori hanno prontamente risolto la situazione, ripiegando su un percorso classico ma più impegnativo, che si snoda per le vie collinari per un totale di 8 km, con un'opzione ridotta a 4 km per i camminatori. La partecipazione è stata buona, mantenendosi in linea con le edizioni precedenti, segno di un crescente interesse e di una comunità sempre più affezionata a queste iniziative. Questo successo è frutto della collaborazione con le società podistiche del territorio e della UISP di, che organizza il tradizionale circuito podistico itinerante, cambiando il luogo di partenza ogni settimana.

