(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - Proseguono ilungo la SP4 “” per l’intervento di installazione dell’impianto di. Il tratto coinvolto si estende per circa 500 metri ed è situato al confine tra il comune die il comune di Montemurlo. Come sottolineato dal presidente della Provincia di, Simone Calamai, presente oggi sul cantiere, esisteva da tempo la volontà di illuminare quel tratto di strada, che durante le ore notturne risultava pericoloso sia per gli automobilisti che per i ciclisti che la percorrono regolarmente. L’intervento, del valore di 98 mila euro, prevede l’implementazione di due tipologie di: una con pali alti e l’altra con luci integrate nei guard rail in prossimità di due ponti. Il primo intervento riguarda l’installazione di 17 nuovi lampioni con corpo illuminante a LED, disposti ad un interasse di circa 25 metri lungo la strada.

Prato, continuano i lavori di illuminazione pubblica sulla SP4 “Nuova Montalese" - prato, continuano i lavori di illuminazione pubblica sulla SP4 “Nuova Montalese" - prato, 23 maggio 2024 - Proseguono i lavori lungo la SP4 “Nuova Montalese” per l’intervento di installazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Il tratto coinvolto si estende per circa 500 metri ... lanazione

Illuminazione, lavori sulla Nuova Montalese - Illuminazione, lavori sulla Nuova Montalese - Montemurlo, 23 maggio 2024 – Proseguono i lavori lungo la SP4 Nuova Montalese per l’intervento di installazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Il tratto coinvolto si estende per circa 500 me ... lanazione

Via al cantiere per l’asilo nido a Prato del Mare - Via al cantiere per l’asilo nido a prato del Mare - L’Asilo Nido Comunale di Santa Marinella diventa realtà e sarà realizzato nel quartiere prato del Mare, a nord della città. E’ stato infatti avviato, nei giorni scorsi, il cantiere per la costruzione ... terzobinario