Pozzuoli | riaprono parzialmente le scuole

(Di giovedì 23 maggio 2024)le: restano chiuse la “Giacinto Diano” compreso il palazzetto Errico, Virgilio, Pareto, Tassinari IC 5 Artico e del Plesso Monte Nuovo Il sindaco diGigi Manzoni revocale ordinanze 67 del 20 maggio 2024 e 70 del 21 maggio 2024:quindia partire da lunedì le. Restano chiusi la “G. Diano” compreso il Palazzetto “Errico”, il “VIRGILIO”, il “PARETO”, il “Tassinari”, Ic 5 Scuola Secondaria di primo grado “Artiaco” e del Plesso “Montenuovo” per la riscontrata necessità di eseguire ulteriori verifiche ed accertamenti tecnici nonchéeventuali lavori urgenti. Restano chiuse tutte le palestre L’ordinanza del Sindaco di. Per coloro che volessero approfondire lasciamo in download di seguito l’ordinanza ordinanza apertura parziale-O.S-n-86-del-23-05-2024Download L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.