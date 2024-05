Il carcere di Pozzuoli è stato evacuato interamente per motivi precauzionali a causa di danni strutturali con crepe la cui gravità non è ancora nota. notizie.virgilio

Emergenza Campi Flegrei. Musumeci: "Mezzo miliardo per la messa in sicurezza. Aiuti a chi lascerà la zona" - Emergenza Campi Flegrei. Musumeci: "Mezzo miliardo per la messa in sicurezza. Aiuti a chi lascerà la zona" - Il ministro dopo il vertice sullo sciame sismico che ha colpito l’area di pozzuoli "Ma chi ha scelto di vivere lì conosceva i rischi". Confermata l’allerta gialla. quotidiano

Pozzuoli dopo lo sciame sismico: dov’è mancata la gestione delle istituzioni - pozzuoli dopo lo sciame sismico: dov’è mancata la gestione delle istituzioni - Mancano le tende, solo 10 tecnici al Comune per 1.150 richieste di verifiche sugli edifici, caos nella macchina di assistenza alla popolazione ... fanpage

Terremoto Campi Flegrei, sfollati a Pozzuoli/ Convivere con il bradisismo e una possibile scossa di grado 5 - Terremoto Campi Flegrei, sfollati a pozzuoli/ Convivere con il bradisismo e una possibile scossa di grado 5 - Terremoto Campi Flegrei, la disperazione degli abitanti di pozzuoli, sfollati nelle tende. Il sindaco: "I cittadini non si fidano più degli scienziati" ... ilsussidiario