Podismo - domenica il via alla 51esima edizione Torna lo spettaccolo della Scalata al Castello Le sorelle Gitonga e Chiappinelli tra i più attesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024)l’appuntamento con laal, che taglierà il traguardo delle 51 edizioni26 maggio con un programma ricco anche di eventi collaterali. La manifestazione è stata presentata ieri nella sede di Seco, azienda leader nel settore elettronico, main sponsor dell’evento organizzato dUp Policiano col patrocinio del Coni e del Comune di Arezzo e con la collaborazione di Fidal Arezzo, Aisa Impianti, Panathlon Club e dell’associazione di volontariato La Racchetta. Il programma prevede il ritrovo degli iscritti alle 15 in piazza Guido Monaco, poi l’esibizione di ciclisti acrobatici primapartenza delle gare del settore giovanile. Alle 17, via a quelle valide per il campionato italiano con un percorso intorno a parco "Pertini". Alle 18,30, infine, il momento più atteso: quello delle gare internazionali maschile e femminile che per la prima volta partiranno in contemporanea.