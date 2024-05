POCO F6 Series | i flagship killer arrivano in Italia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

F6 arriva ufficialmente in, i nuovi portano l'experience mobile ad un livello superiore si prepara a ridefinire il segmento dei mobile con il lancio della nuova Serie F6, che offre prestazioni elevate e un'esperienza d'uso che delizierà i gamer più accaniti, gli amanti della tecnologia e in generale tutti colore che chiedono il massimo delle prestazioni a uno smartphone. Grazie al chipset Snapdragon 8 Gen 2, che offre prestazioni eccellenti con un consumo limitato, F6 Pro è una tutto tondo. Dispone di un display AMOLED WQHD+ a 120Hz Flow da 6,67" ultra nitido con cornici sottilissime che garantisce agli utenti un'esperienza visiva completamente immersiva. F6 è un campione di velocità. Dispone del nuovissimo Snapdragon 8s Gen 3 con WildBoost Optimization 3.0 e LiquidCool Technology 4.0, progettato per garantire ai giocatori più esigenti la migliore esperienza possibile.