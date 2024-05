POCO F6 Pro e POCO F6 ufficiali Buon rapporto qualità prezzo - migliorabile il reparto foto

(Di giovedì 23 maggio 2024), brand di Xiaomi, porta in Italia la gamma F6. IlF6 Pro strizza l’occhio agli amanti dellagrafia ma, tolta la principale, le due camere macro e ultra wide gridano vendetta, l’F6 liscio punta tutto sulla potenza dello Snapdragon 8s Gen 3.... .

Recensione POCO F6 Pro: come un TOP di gamma, ma a metà del prezzo - Recensione poco F6 Pro: come un TOP di gamma, ma a metà del prezzo - Hardware e prestazioni da top di gamma, a partire da 500 euro: il nuovo smartphone di poco è quello da battere nella sua fascia di prezzo. gizchina

Poco Pad ufficiale, il gemello di Redmi Pad Pro: immagini, specifiche e prezzo - poco Pad ufficiale, il gemello di Redmi Pad Pro: immagini, specifiche e prezzo - Insieme alla F6 series di cui abbiamo parlato qui e di cui invece qui trovate la recensione, poco ha ufficializzato oggi anche un altro prodotto, il tablet poco Pad. Non in Italia però. Malgrado ci si ... hdblog

POCO Pad ufficiale: è il primo tablet del sub-brand Xiaomi - poco Pad ufficiale: è il primo tablet del sub-brand Xiaomi - Oggi non è stata soltanto la giornata di presentazione di poco F6 ed F6 Pro: oltre ai nuovi smartphone di punta, c’è stato spazio anche per poco Pad. Come suggerito dalle voci di corridoio, il sub-bra ... gizchina