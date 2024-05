Pluralismo dell’informazione Gli editori | Bene l’Agcom

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) "La stampa e i quotidiani negli ultimi quarant’anni sono diventati un prodotto diverso da quello che erano: per misurare oggi il livello diinformativo occorre tenere conto delle radicali trasformazioni che hanno interessato il settore. Pertanto,ha fattoa prenderne atto e a segnalare al governo la necessità di rivedere la vigente disciplina a tutela delinformativo". È il commento del presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, all’invio da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di una segnalazione al governo in cui si richiede la revisione della normativa antitrust della stampa quotidiana. "Si tratta di tener conto della evoluzione tuttora in atto nel settore, e di utilizzare criteri di tutela delmaggiormente aderenti alla nuova realtà dell’a, anche in relazione alla forte integrazione con gli altri mezzi di comunicazione.