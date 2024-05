Playoff Nba - Doncic e Irving stendono Minnesota | Dallas piazza il colpo in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 maggio 2024 – Il magico duofa il colpaccio: gara 1 di finaledella Western Conference sorride a, che espugna il parquet del Target Center di. I texani si impongono 108-105, grazie soprattutto ai suoi due talenti principali, che combinano per 63 punti. Seconsente ai Mavericks di restare in scia degli avversari nel primo tempo (62-59 per i Timberwolves),nella ripresa spinge i suoi al successo, segnando nel finale i canestri decisivi, oltre a quello di Washington che vale il definitivo sorpasso ai danni dei padroni di casa, a cui non bastano i 24 punti di McDaniels e la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Edwards. Nel secondo appuntamento, la truppa allenata da coach Finch non potrà permettersi passi falsi, onde evitare di compromettere la serie e di spostarsi asotto 0-2. Il racconto del match Dai blocchi di partenza scatta meglio, che nel primo periodo - per la precisione al 7' - tocca il +9 sul 21-12 dopo la tripla di Edwards.