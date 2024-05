Pixar annuncia i licenziamenti per 175 dipendenti L’effetto sui film di animazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempi di crisi per. La società controllata del gruppo Disney hato un pesante taglio di personale: il 14% dei, circa 175 persone, sarà licenziato in quella che è una strategia di riduzione dei costi. La svolta sarà anche sul piano operativo con l’intenzione di tornare a realizzare piùdie meno contenuti per la piattaforma di streaming Disney+, come ha scritto la sezione economia del Corriere della Sera. L’annuncio ufficiale è stato dato il 21 maggio, ma la decisione era già stata paventata nei mesi scorsi. Il presidente di, Jim Morris, aveva rivelato la decisione dello studio di “tornare a concentrarsi sulla produzione di”, dopo una fase di diversificazione delle attività intrapresa negli anni precedenti non andata bene, riducendo contemporaneamente i costi dell’organico. Così si è arrivati al licenziamento di 175, un numero comunque inferiore rispetto a quello preventivato a inizio anno.